Колосков: «Инфантино поддержали 17 неевропейских стран»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал о шансах кандидата на пост президента ФИФА Джанни Инфантино.

"У Джанни Инфантино сейчас есть поддержка в лице 10 южноамериканских федераций, что они официально подтвердили. Он не остался в меньшинстве. Семь государств из центральной Америки, которые являются испаноговорящими, также подтвердили, что отдадут голоса Инфантино. Поэтому, помимо стран Европы, у Джанни уже есть 17 голосов.



Конечно, многие государства уже сориентировались, за кого они будут голосовать, ведь все кандидаты ездят по континентам, встречаются с избирателями. Все они рассказывают о своих программах, что-то обещают. Кто-то из государств взял на себя обязательства, а кто-то нет: вот Европа однозначно сказала, что поддержит Инфантино. Так что остается только ждать голосования", - сказал Колосков.