Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Надеюсь, Широков получит игровую практику»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что капитан сборной Роман Широков получит игровую практику в ЦСКА.

    "Я могу только высказать удовлетворение от того, что он будет в одном из ведущих клубов страны и, надеюсь, получит игровую практику. Ведь он капитан сборной. Впереди серьезное испытание — чемпионат Европы, нам всем нужен успех. Да и команда может успешно выступить. А для этого ей надо подготовиться. Леонид Викторович Слуцкий говорил, что Роман игрок топ-уровня, но никто не гарантирует ему места в составе. Роме надо готовиться, мы на него очень рассчитываем", - сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.02.2016 14:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      wassiok 11 февраля 2016, 17:39

      Mudko on i w afrike Mudko

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 февраля 2016, 16:49

      Зачем ему игровая практика? По мнению Мудко он и так топ уровня, если не будет играть, он все равно будет игроком топ уровня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:29

      И где бы сейчас был Рома, если бы не Мутко?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11