Мутко: «Надеюсь, Широков получит игровую практику»

Президент РФС Виталий Мутко выразил надежду, что капитан сборной Роман Широков получит игровую практику в ЦСКА.

"Я могу только высказать удовлетворение от того, что он будет в одном из ведущих клубов страны и, надеюсь, получит игровую практику. Ведь он капитан сборной. Впереди серьезное испытание — чемпионат Европы, нам всем нужен успех. Да и команда может успешно выступить. А для этого ей надо подготовиться. Леонид Викторович Слуцкий говорил, что Роман игрок топ-уровня, но никто не гарантирует ему места в составе. Роме надо готовиться, мы на него очень рассчитываем", - сказал Мутко.