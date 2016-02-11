Камболов: «Кто не мечтает о Евро, тот зря занимается футболом»

Защитник "Руина" Руслан Камболов рассказал о личных целях на оставшийся сезон.

"Мы набрали ход. Начали действительно неудачно. Не знаю, в плюс ли нам сейчас пойдет эта пауза. Очень надеюсь, что скажется положительно и результат придет. Надо брать очки с первого тура. Первый матч у нас с "Кубанью". Думаю, что все видят, что нынешний чемпионат очень сложный. Здесь нет слабых и сильных. Да, может кто-то выше классом, но в отдельной игре любой может обыграть любого.



Надеюсь, что окончательный переезд на "Казань Арену" поспособствует этому. Там у нас порой открывается второе дыхание. Дополнительный игрок у команды. Как ни крути, а это дает о себе знать. Думаю, что и соперник испытывает легкий дискомфорт на таком стадионе. А нас это заводит, мы где-то играем агрессивнее. Очень приятно, когда нас гонят болельщики.

Личные цели? Мечтаю о Евро. Думаю, что тот, кто не мечтает, просто зря занимается футболом. Если команда на 15-м месте, но там реально выделяется игрок, если он супер, то почему его не вызвать в сборную? В первую очередь надо выигрывать с "Рубином". Играть на своем уровне, а там как сложится. Евро скоро. Очень хочется. Буду стремиться", - сказал Камболов.