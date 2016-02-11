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    Мутко: «Мы окажем всяческую поддержку близким родственникам Ильина»

    РФС окажет поддержку близким скончавшегося 10 февраля советского футболиста Анатолия Ильина, сообщил президент организации Виталий Мутко.

    "Еще раз выражаем соболезнования родным и близким. Ушел из жизни выдающийся футболист, олимпийский чемпион. РФС всегда поддерживал ветеранов, у нас есть программа поддержки. Конечно, как выдающемуся спортсмену, РФС окажет всякую поддержку и помощь близким Ильина. Наш отдел по работе с ветеранами этим занимается, думаю, они сделают все, что нужно. А если возникнут какие-то проблемы, мы готовы оказать поддержку", - сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2016 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 14:57

      Не сомневаемся!

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