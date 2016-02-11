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    Шахов: «Иностранцам всегда все пофигу»

    Защитник "Факела" Виталий Шахов обобщил поведение легионеров, с которыми он выступал.

    "Видел в самолете двух экземпляров, которые щелкали семечки на пол. И делали это так уверенно. Наверное, они считали, что это нормально. Мол, потом ведь будут пылесосить салон и все уберут. Что в иностранцах еще удивляло — они всегда на спокухе, все пофигу.

    Если что-то болит, не будут играть через травму, сразу отдыхать начинают. Есть много случаев, когда им не платят зарплату, а они говорят: "No money — no football". В то время как русский станет надрываться", - сказал Шахов.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    11.02.2016 13:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      tander 12 февраля 2016, 11:45

      Да, а в премьерке так вообще русские надорвались)) Пашут в Англии, а не тут.. И ни один русский там не засиял..

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:41

      И русские уже сплошь и рядом не надрываются, ага, один только галерный раб выкладывается, да и та галера - без движения.

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