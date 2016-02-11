Эменике мог стать самым высокооплачиваемым игроком Африки, если бы он не выбрал «Вест Хэм»

Экс-нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике получил сверхвыгодное предложение от китайского клуба, но решил перебраться в английский "Вест Хэм".

"Он получил предложение из Китая, которое позволило бы ему зарабатывать 8 миллионов долларов в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом из Африки. Эменике, однако, выбрал АПЛ. Он все еще может отправиться в Китай, это зависит от того, каких успехов он добьется в "Вест Хэме", - цитирует источника African Football.