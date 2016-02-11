Гвардиола хочет видеть Вальдеса в «Манчестер Сити»

Известный испанский голкипер Виктор Вальдес может стать игроком "Манчестер Сити". В услугах стража ворот заинтересован Хосеп Гвардиола, который летом текущего года станет главным тренером "горожан".

Примечательно, что Вальдес хорошо знаком с Гвардиолой по работе "Барселоне". Сейчас голкипер является игроком "Манчестер Юнайтед", а его контракт с клубом истекает этим летом.