Гвардиола хочет видеть Вальдеса в «Манчестер Сити»

Гвардиола привык к нежным проходным чемпионатам, и походу состав такой же набирает. чую придётся МС в следующем сезоне бороться за лигу европы с этими испанцами в Англии
Известный испанский голкипер Виктор Вальдес может стать игроком "Манчестер Сити". В услугах стража ворот заинтересован Хосеп Гвардиола, который летом текущего года станет главным тренером "горожан".
Примечательно, что Вальдес хорошо знаком с Гвардиолой по работе "Барселоне". Сейчас голкипер является игроком "Манчестер Юнайтед", а его контракт с клубом истекает этим летом.