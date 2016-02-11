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    Гвардиола хочет видеть Вальдеса в «Манчестер Сити»

    Известный испанский голкипер Виктор Вальдес может стать игроком "Манчестер Сити". В услугах стража ворот заинтересован Хосеп Гвардиола, который летом текущего года станет главным тренером "горожан".

    Примечательно, что Вальдес хорошо знаком с Гвардиолой по работе "Барселоне". Сейчас голкипер является игроком "Манчестер Юнайтед", а его контракт с клубом истекает этим летом.

    Источник: Sport.es

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    11.02.2016 11:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 февраля 2016, 13:36

      Гвардиола привык к нежным проходным чемпионатам, и походу состав такой же набирает. чую придётся МС в следующем сезоне бороться за лигу европы с этими испанцами в Англии

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 15:55

      Журналюги придумали. ага.

      0
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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 11 февраля 2016, 12:12

      А он знает,что он не выступает давно уже после травмы?

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