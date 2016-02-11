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    В РФПЛ выразили соболезнования в связи с кончиной Анатолия Ильина

    РФПЛ выразила соболезнования в связи с кончиной экс-футболиста сборной СССР Анатолия Ильина. Как сообщалось ранее, легендарный футболист ушел из жизни 10 февраля на 85-м году жизни.

    "Анатолий Михайлович прожил яркую футбольную жизнь. В составе "Спартака" он провел 14 сезонов, сыграл 254 матча и забил 88 мячей. Ильин стал пятикратным чемпионом СССР, двукратным обладателем Кубка страны. Также он был автором первого гола в истории Кубков и чемпионатов Европы, забив мяч на 4-й минуте в ворота сборной Венгрии.

    Анатолий Михайлович – заслуженный мастер спорта СССР. После завершения игровой карьеры долгие годы – с 1963-го по 1996-й – работал тренером в спартаковской школе и воспитал много талантливых игроков.

    Российская футбольная премьер-лига выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича. В этот трудный час мы с вами. Крепитесь", - говорится в заявлении на официальном сайте РФПЛ.

    Источник: РПЛ

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    11.02.2016 10:56
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