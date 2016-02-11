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    Бартра: «Я никогда не опущу рук»

    Защитник "Барселоны" Марк Бартра призвал не верить слухам испанских СМИ, которые говорят о его возможном уходе из каталонского клуба.

    "Я никогда не опущу рук. Моя цель в том, чтобы выковать историю в этом клубе и быть ему полезным. У меня есть желание продолжать работать и показывать хорошую игру. С такими ситуациями трудно мириться, однако это происходит не первый раз", — сказал испанец.

    В нынешнем сезоне в чемпионате Испании Бартра сыграл восемь матчей, в которых отметился голом и одной голевой передачей.

    Источник: Sport.es

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    11.02.2016 09:40
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: -186

      Protosser 11 февраля 2016, 10:10

      Хорош!

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