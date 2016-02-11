Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и вышла в финал

Блин, даже в экспериментальном составе Барса обязана была выигрывать, но Мунир - это уровень Анжи, а не Барсы, короче, хорошо хоть, что не проиграли, ага.
В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" и "Валенсия" разошлись миром – 1:1. На мяч Альваро Негредо каталонцы ответили голом Вилфрида Каптума.
Таким образом, "Барселона", победившая в первой встрече со счетом 7:0, стала первым финалистом турнира.
Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч
Валенсия – Барселона – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Негредо, 39; 1:1 – Каптум, 84.