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    Кубок Испании. «Барселона» сыграла вничью с «Валенсией» и вышла в финал

    В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании "Барселона" и "Валенсия" разошлись миром – 1:1. На мяч Альваро Негредо каталонцы ответили голом Вилфрида Каптума.

    Таким образом, "Барселона", победившая в первой встрече со счетом 7:0, стала первым финалистом турнира.

    Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч

    Валенсия – Барселона – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Негредо, 39; 1:1 – Каптум, 84.

    Календарь Кубка Испании

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2016 00:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 февраля 2016, 00:55

      Блин, даже в экспериментальном составе Барса обязана была выигрывать, но Мунир - это уровень Анжи, а не Барсы, короче, хорошо хоть, что не проиграли, ага.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > Aztec58 11 февраля 2016, 02:29

      Ты наверное хотел сказать что уровень Спартака, но как обычно ошибся. Будь внимательней впредь.

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