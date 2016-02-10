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    Виллиан: «Бить штрафные учусь у Роналдиньо и Бекхэма»

    Полузащитник "Челси" Виллиан, который в этом сезоне забил семь голов ударами со штрафных, рассказал, кто служит для него примером.

    "Есть несколько игроков, за которыми я всегда наблюдал и о которых знал, что они умеют хорошо бить. Роналдиньо и Бекхэм исполняли штрафные и делали это хорошо, так что именно с них я стараюсь брать пример, у них я учусь важным вещам.

    Такие элементы игры нужно отрабатывать. Тренировки всегда важны. Не нужно тренировать удары слишком много, но в течение дня надо четыре-пять раз пробить штрафной. Это очень помогает во время игры и дает шанс забить", – сказал Виллиан.

    Источник: Goal.com

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    10.02.2016 23:43
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 11 февраля 2016, 17:18

      в последнее время не очень бьет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Marchen 11 февраля 2016, 08:19

      учится у лучших, бесспорно!

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