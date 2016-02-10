Кубок Франции. «Сент-Этьен» одолел «Труа», «Нант» справился с «Бордо»

В матче Кубка Франции "Сент-Этьен" обыграл "Труа" – 2:1. В основное время команды обменялись голами: на мяч Таннане хозяева ответили точным ударом Ниве. Во втором дополнительном тайме победу гостям принес мяч Мопая.

В другой встрече этой стадии "Нанту" также понадобились 120 минут, чтобы переиграть "Бордо".

Кубок Франции. 1/8 финала

Труа – Сент-Этьен – 1:2 (1:1; 0:0)

Голы: 0:1 – Таннане, 62; 1:1 – Ниве, 78; 1:2 – Мопай, 107.

Бордо – Нант – 3:4 (2:2; 1:1)

Голы: 0:1 – Бамму, 6; 1:1 – Кривелли, 23; 2:1 – Поко, 51; 2:2 – Сигторссон, 65; 3:2 – Мальком, 98; 3:3 – Одель, 115; 3:4 – Бедоя, 118.

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