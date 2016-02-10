«Ливерпуль» пошел на уступки болельщикам и заморозил цены на билеты

"Ливерпуль" не будет повышать цены на билеты в течение следующих двух сезонов.

Руководство клуба приняло решение оставить в силе нынешние цены на билеты на протяжении еще двух сезонов. Напомним, планы по повышению тарифов вызвали протесты фанатов.

Кроме того, боссы "Ливерпуля" опубликовали письмо с извинениями.

"Это была бурная неделя. От имени всех сотрудников клуба мы приносим свои извинения за стресс, вызванный нашим тарифным планом на сезон-2016/17", – сказано в обращении руководства мерсисайдцев.