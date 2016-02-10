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    «Ливерпуль» пошел на уступки болельщикам и заморозил цены на билеты

    "Ливерпуль" не будет повышать цены на билеты в течение следующих двух сезонов.

    Руководство клуба приняло решение оставить в силе нынешние цены на билеты на протяжении еще двух сезонов. Напомним, планы по повышению тарифов вызвали протесты фанатов.

    Кроме того, боссы "Ливерпуля" опубликовали письмо с извинениями.

    "Это была бурная неделя. От имени всех сотрудников клуба мы приносим свои извинения за стресс, вызванный нашим тарифным планом на сезон-2016/17", – сказано в обращении руководства мерсисайдцев.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    10.02.2016 22:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 12 февраля 2016, 06:43

      Там сильно влияние на клуб имеет болельщитская среда, ровно ,как иво многихдругих клубах!!! А не потому, что руководство опомнилось, то, сё!!!

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      Рейтинг: +62

      jinhae 11 февраля 2016, 17:19

      такое нужно уважать

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 11 февраля 2016, 07:54

      браво Ливерпуль!!!!!!!!!!!!

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