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    Нигматуллин: «Во время дерби Широков вспомнит свое знаменитое «хрюшки»

    Бывший футболист ЦСКА и "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча этих команд в свете возможного участия в этой игре Романа Широкова.

    "Скоро главное дерби страны, наверное, Роман вспомнит про свое знаменитое "хрюшки". Будучи игроком "Краснодара", Широков позволял себе колкости в адрес команды Аленичева, хотя у него был контракт. Сейчас контракт со "Спартаком" расторгнут, поэтому самое время вспомнить, что он армеец. Теперь "цеплять" красно-белых ему можно официально", – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2016 21:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 22:42

      Армеец? Ну-ну, будем подождать очередной болезни пятки, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 10 февраля 2016, 21:25

      Уроки троллинга от Широкова. Хм, ну ладно

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Майор Дзагоев 10 февраля 2016, 21:34

      Это не троллинг,а если и троллинг,то очень толстый,человек не любящий какую либо команду и играть в ней не будет

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