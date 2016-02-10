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    Гендиректор профсоюза футболистов: «Кубань» так и не вернула Игнатьеву трудовую книжку»

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что "Кубань" не возвращала хавбеку Владиславу Игнатьеву трудовую книжку. Напомним, игрок в январе разорвал отношения с краснодарским клубом, а сегодня подписал контракт с "Локомотивом".

    "Несмотря на то что нас уверяли, что трудовую книжку игроку выслали, ничего клуб высылать не стал. Все это вранье.

    Я в курсе, что Игнатьев стал игроком "Локомотива", узнал это из новостей. В отличие от некоторых коллег, в переходах игроков я не участвую. Видел очень милые фотографии Николая Грамматикова на одном ресурсе.

    Насколько мне известно, экспертиза документов по делу Игнатьева должна завершиться в следующий вторник. Но когда невозможно проследить за процессом, всегда возникают сомнения", – сказал Зотов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.02.2016 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 23:24

      Зотов тут вааще при чём?

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