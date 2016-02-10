Гендиректор профсоюза футболистов: «Кубань» так и не вернула Игнатьеву трудовую книжку»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов заявил, что "Кубань" не возвращала хавбеку Владиславу Игнатьеву трудовую книжку. Напомним, игрок в январе разорвал отношения с краснодарским клубом, а сегодня подписал контракт с "Локомотивом".

"Несмотря на то что нас уверяли, что трудовую книжку игроку выслали, ничего клуб высылать не стал. Все это вранье.

Я в курсе, что Игнатьев стал игроком "Локомотива", узнал это из новостей. В отличие от некоторых коллег, в переходах игроков я не участвую. Видел очень милые фотографии Николая Грамматикова на одном ресурсе.

Насколько мне известно, экспертиза документов по делу Игнатьева должна завершиться в следующий вторник. Но когда невозможно проследить за процессом, всегда возникают сомнения", – сказал Зотов.