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    Ташуев: «Игнатьев сделал все, чтобы уйти из «Кубани»

    Наставник "Кубани" Сергей Ташуев высказался на предмет перехода хавбека Владислава Игнатьева в "Локомотив". По словам специалиста, игрок приложил все усилия, чтобы покинуть краснодарский клуб.

    "Игнатьев захотел играть в другом клубе и сделал все для этого. С начала подготовки к сезону у нас не было о нем информации.

    Я рассчитываю на тех игроков, которые у меня есть. А Игнатьеву могу пожелать только удачи", — сказал Ташуев.

    Напомним, сегодня Игнатьев поставил подпись под соглашением с "Локомотивом".

    Источник: Р-Спорт

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    10.02.2016 18:53
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 февраля 2016, 18:56

      Сбёг, блин.

      -1
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