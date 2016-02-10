Ташуев: «Игнатьев сделал все, чтобы уйти из «Кубани»

Сбёг, блин.
Наставник "Кубани" Сергей Ташуев высказался на предмет перехода хавбека Владислава Игнатьева в "Локомотив". По словам специалиста, игрок приложил все усилия, чтобы покинуть краснодарский клуб.
"Игнатьев захотел играть в другом клубе и сделал все для этого. С начала подготовки к сезону у нас не было о нем информации.
Я рассчитываю на тех игроков, которые у меня есть. А Игнатьеву могу пожелать только удачи", — сказал Ташуев.
Напомним, сегодня Игнатьев поставил подпись под соглашением с "Локомотивом".