Котов: «Хотели снова поработать с Игнатьевым»

Спортивный директор "Локомотива" Кирилл Котов прокомментировал переход в стан железнодорожников экс-полузащитника "Кубани" Владислава Игнатьева.

"Нам хорошо известны возможности Влада. При этом в последнее время он только прибавлял. Нам хотелось вновь поработать вместе. Еще недавно обстоятельства складывались таким образом, что, казалось, вариант с приглашением Игнатьева отпал. Однако ситуация изменилась, и мы осуществили переход. Отмечу, что футболист перешел в "Локомотив" на правах свободного агента", – сказал Котов.