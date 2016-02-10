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    В борьбе за Гайтана «Зениту» предстоит конкурировать с «Атлетико» и «МЮ»

    "Зенит", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" интересуются хавбеком "Бенфики" Николасом Гайтаном. Сообщается, что фаворитом в борьбе за аргентинца является английский клуб.

    Согласно новому соглашению игрока с "орлами", подписанному в декабре прошлого года, отступные за него составляют 45 миллионов евро, и руководство лиссабонского клуба не собирается продавать Гайтана за меньшие деньги.

    Напомним, недавно появилась информация, согласно которой у "Зенита" есть право на приобретение полузащитника за 20 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    10.02.2016 16:23
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +12

      kavtaz 10 февраля 2016, 20:15

      Система-то проста, ещё со школы известна: 20 пишем, 40 в уме...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 10 февраля 2016, 17:25

      за 20 можно купить

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