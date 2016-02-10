В борьбе за Гайтана «Зениту» предстоит конкурировать с «Атлетико» и «МЮ»

"Зенит", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед" интересуются хавбеком "Бенфики" Николасом Гайтаном. Сообщается, что фаворитом в борьбе за аргентинца является английский клуб.

Согласно новому соглашению игрока с "орлами", подписанному в декабре прошлого года, отступные за него составляют 45 миллионов евро, и руководство лиссабонского клуба не собирается продавать Гайтана за меньшие деньги.

Напомним, недавно появилась информация, согласно которой у "Зенита" есть право на приобретение полузащитника за 20 миллионов евро.