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  • Уткин: «В кабаках можно заработать больше, чем комментатором на чемпионате Европы»

Уткин: «В кабаках можно заработать больше, чем комментатором на чемпионате Европы»

10 февраля 2016, 16:08
4

Комментатор Василий Уткин, покинувший телеканал "Матч ТВ", рассказал о своем желании поработать на чемпионате Европы-2016, однако при этом признался, что на данный момент у него имеются предложения лишь из кабаков.

– Ты сейчас живешь в отпускном режиме?

– Фактически да. Какие-то отступные мне заплатили, так что деньги у меня, слава богу, пока водятся. Но я уже знаю, когда закончится этот отпуск.

– Есть определенность с новой работой?

– Нет, я просто знаю, когда закончатся деньги.

– Ты планируешь работать на Евро-2016?

– Есть пять предложений по кабакам, но, конечно же, я очень хочу работать на самом турнире, хотя это совершенно точно принесет меньше денег, чем работа по кабакам.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Уткин Василий
Комментарии (4)
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Тяп-Ляп.
1455113934
А на панели ещё больше.
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Aztec58
1455117798
Тыжится-пыжится, блин...
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grand-igor
1455131764
да вася докатился до кабаков потом в переходе будет комментировать
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RNR4uK
1455568186
хороший комментатор с чувством юмора. удачи
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