Уткин: «В кабаках можно заработать больше, чем комментатором на чемпионате Европы»

Комментатор Василий Уткин, покинувший телеканал "Матч ТВ", рассказал о своем желании поработать на чемпионате Европы-2016, однако при этом признался, что на данный момент у него имеются предложения лишь из кабаков.

– Ты сейчас живешь в отпускном режиме?

– Фактически да. Какие-то отступные мне заплатили, так что деньги у меня, слава богу, пока водятся. Но я уже знаю, когда закончится этот отпуск.

– Есть определенность с новой работой?

– Нет, я просто знаю, когда закончатся деньги.

– Ты планируешь работать на Евро-2016?

– Есть пять предложений по кабакам, но, конечно же, я очень хочу работать на самом турнире, хотя это совершенно точно принесет меньше денег, чем работа по кабакам.