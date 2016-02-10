«Рубин» не планирует играть контрольную встречу с «Ньюкаслом»

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов заявил, что в планы казанского клуба не входит товарищеская встреча против "Ньюкасла" на подготовительном этапе в испанской Ла-Манге. Напомним, вчера в СМИ появилось сообщение о том, что команды намерены провести дружеский поединок.

"Контрольный матч с "Ньюкаслом" – хорошая идея, но в планах "Рубина" на оставшиеся товарищеские игры в рамках подготовки к остатку сезона уже значатся другие соперники", – сказал Степанов.

Соперниками казанцев на испанском сборе станут "Лиллестрем", "Сарпсборг", "Бранн" и "Тромсе".