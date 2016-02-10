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    «Спартак» будет платить Мельгарехо 1,2 миллиона в год

    Зарплата новичка "Спартака" Лоренцо Мельгарехо составит 1,2 миллиона евро в год. Об этом рассказал близкий к футболисту источник. Кроме того, у "Кубани" осталась задолженность по зарплате перед парагвайцем, которую она обязуется погасить в кратчайшие сроки.

    "Мельгарехо будет зарабатывать в "Спартаке" порядка 1,2 млн евро по фиксированному курсу.

    Краснодарский клуб остался должен определенную сумму Мельгарехо. Не назвал бы ее крупной, но значительной она точно является. При переходе в "Спартак" между игроком и руководством "Кубани" был составлен документ, согласно которому руководство "Кубани" обязуется погасить все задолженности перед игроком в ближайшее время", – заявил источник.

    Напомним, срок контракта полузащитника со "Спартаком" составляет четыре с половиной года. В нынешней Премьер-лиге Мельгарехо принял участие в 16-ти встречах и забил восемь голов.

    Источник: ТАСС

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    10.02.2016 12:57
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev 10 февраля 2016, 13:37

      Менеджменту браво!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 февраля 2016, 13:21

      Ну не такие уж и огромные деньги,в зените молодежка столько же получает

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