Мини-футбол. Скорович был готов к тяжелой борьбе с Азербайджаном

После победы над Азербайджаном и выхода в полуфинал чемпионата Европы-2016 старший тренер сборной России Сергей Скорович ответил на вопросы журналистов.

- Мы всегда настраиваемся на тяжелый матч и на тяжелую борьбу. Так было и на этот раз. Мы хорошо начали, забили гол, но потом ошиблись при стандартном положении, и на какое-то время команда занервничала. Ребята вовремя собрались, мы смогли направить игру в нужное русло и продолжили гнуть свою линию. Вовремя использовали угловой и вернули себе лидерство. Понимали, что будет тяжело при игре 4 на 5 и знали, что Азербайджан, если будет уступать, снимет вратаря. Но нам все удалось, забили мячи, создали запас прочности. Не скажу, что спокойно играли в обороне, но по крайней мере имели право на ошибку. Отмечу действия наших звеньев: одно оборонялось, другое атаковало. Футболисты почувствовали друг друга, поймали этот ритм. Опасных моментов избежать не удалось, но хорошо действовал Густаво.

- В этом матче Россию, наконец, "прорвало", вы забили шесть мячей. Стал забивать Эдер Лима.

- Я не устаю повторять, что все игры непохожи друг на друга. Мы встречались с разными соперниками, везде были различные игровые ситуации. Конечно, мы хотим много забивать, но важнее забить на мяч больше, чем соперник. Это самое главное для победы. Это звучит просто, на паркете все куда сложнее.

- В полуфинале вам, как и в 2012-м году придется играть против хозяев.

- Схожесть ситуации есть, но очень общая. Сейчас другие команды, другое время.