Шейх Салман: «На Россию всегда можно положиться»

Кандидат на пост президента ФИФА шейх Салман Ибрагим Аль-Халифа надеется, что Россия будет играть более значимую роль в футболе.

"Россия — это страна, которой всегда можно было доверять. Не буду произносить слово "союзник", потому что иначе меня обвинят в политических заявлениях, но на эту страну всегда можно положиться. И я надеюсь, что — разумеется, если меня выберут, — Россия будет играть более значимую роль в футболе и футбольной политике, если можно это так назвать. Это очень важно. Необходимо, чтобы был хороший баланс, чтобы обеспечить работу организации.



Знаете, что мне нравится в людях, с которыми я встречался в России? Их прямота, приверженность делу и то, что этим людям можно доверять. И поверьте, в наши дни это не так-то просто. У меня отличные отношения с Виталием Мутко и, конечно, с гендиректором оргкомитета "Россия-2018" Алексеем Сорокиным, и я надеюсь, что эти отношения будут продолжаться и укрепляться. Футбол — именно в этом: узнать новых людей, завести новых друзей, которым можно доверять", - сказал шейх Салман.