«Самара Арена» готова на 40 процентов

Строительство самарского стадиона к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком, сообщил заместитель главного инженера ПСО "Казань" Рамзиль Вильданов.

"Из 230 тысяч. кубометров бетона 146 тысяч уже залиты – это основание стадиона, стены, колонны, трибуны. Устройство внутренних помещений стадиона мы начали на три месяца раньше срока. Особенно заметны результаты этой работы на секторе, где разместятся раздевалки команд. Примерно через месяц мы начнем поднимать купол. Для его монтажа в Самару уже прибыл 600-тонный кран. Сборка купола будет вестись в течение всего года", - сказал Вильданов.