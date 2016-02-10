Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Самара Арена» готова на 40 процентов

    Строительство самарского стадиона к ЧМ-2018 идет в соответствии с графиком, сообщил заместитель главного инженера ПСО "Казань" Рамзиль Вильданов.

    "Из 230 тысяч. кубометров бетона 146 тысяч уже залиты – это основание стадиона, стены, колонны, трибуны. Устройство внутренних помещений стадиона мы начали на три месяца раньше срока. Особенно заметны результаты этой работы на секторе, где разместятся раздевалки команд. Примерно через месяц мы начнем поднимать купол. Для его монтажа в Самару уже прибыл 600-тонный кран. Сборка купола будет вестись в течение всего года", - сказал Вильданов.

    Источник: Россия2018

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2016 10:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2016, 13:35

      не удивлюсь если в Самаре раньше построят стадион чем в Питере

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11