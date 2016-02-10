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    Гершкович: «Трудоустройство российских тренеров – болезненная тема»

    Глава "Объединения отечественных тренеров" Михаил Гершкович подвел итоги 10-летия организации.

    - Самое серьезное, на ваш взгляд, достижение ООТФ?

    - Сам факт создания организации. Вместе мы – сила. А хвалиться достижениями не стану, хотя повод есть и список длинный. Очень много конкретных дел, которые за это время удалось реализовать…

    - Самая главная нерешенная проблема?

    - Все, что связано с трудоустройством российских тренеров. Крайне болезненная тема. Без определенных полномочий, которые мог бы передать нам РФС, эту телегу с места не сдвинуть. Европейский опыт подтверждает: тренерские объединения в таких вопросах могут и должны играть одну из ключевых ролей.

    Источник: Спортфакт

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    10.02.2016 09:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2016, 13:43

      вот кстати сидит Овчина или Семак или Тихонов че спрашивается сидят чего ждут шли бы тренировать хотя бы молодежь но им так удобней спросу меньше и ответственности а то этот жирный Писарев который раз будет опять мусолить молодежку что больше не кому почему бы не дать шанс поработать другим

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2016, 13:39

      все российские недотренеры сразу хотят тренировать в РФПЛ такие как Юран или Канчельскис только языками треплют а нет чтобы взять команду из ПФЛ и сделать из нее хотя бы команду ФНЛ или поехать тренировать в Казахстан Туркмению Азербайджан или в Сомали или в Африкуно там работать надо а мы не привыкли

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 февраля 2016, 09:59

      Ну так пусть берут относительно крепкие в финансовом плане и амбициозные клубы из второй лиги и строят команду. А то им премьер или накрайняк ФНЛ подавай.

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