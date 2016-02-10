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    Даниэль Алвес шантажирует «Барселону» предложением из Китая

    Бразильский защитник "Барселоны" Даниэль Алвес хочет продлить контракт с клубом.

    Нынешний контракт игрока с каталонцами действует до лета 2017 года. Алвес хочет пролонгировать соглашение, но не может договориться с клубом по финансовым условиям.

    Бразилец пытается использовать предложение из Китая, чтобы выбить из "Барселоны" увеличения суммы личного контракта.

    Ранее сообщалось, что один из китайских клубов предложил 32-летнему Алвесу 36 миллионов евро за 3 года.

    Источник: AS

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    10.02.2016 00:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Igreks 10 февраля 2016, 10:50

      Смотрю собака уже начинает кусать хозяина своего))))))))))))
      Во как бывает...)) семья бла бла бла...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 10 февраля 2016, 10:15

      Руководству Барсы надо занять более жесткую позицию. Не нравится, вон дверь, а вон порог. А то смотрю у всех уже одни фантики в глазах. Никто играть не хочет. Незаменимых нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 10 февраля 2016, 09:07

      Угу. 60 млн за 3 года. Что скромничать-то?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -130

      калач 10 февраля 2016, 05:26

      Видаль есть, Алвеша можно продавать если кто купит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 10 февраля 2016, 00:08

      Гнать его поганой метлой

      -1
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