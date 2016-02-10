Даниэль Алвес шантажирует «Барселону» предложением из Китая

Бразильский защитник "Барселоны" Даниэль Алвес хочет продлить контракт с клубом.

Нынешний контракт игрока с каталонцами действует до лета 2017 года. Алвес хочет пролонгировать соглашение, но не может договориться с клубом по финансовым условиям.

Бразилец пытается использовать предложение из Китая, чтобы выбить из "Барселоны" увеличения суммы личного контракта.

Ранее сообщалось, что один из китайских клубов предложил 32-летнему Алвесу 36 миллионов евро за 3 года.