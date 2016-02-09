Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Широков получит в ЦСКА около 350 тысяч за полгода

    Стали известны финансовые условия контракта новичка ЦСКА Романа Широкова.

    За полгода в армейском клубе хавбек получит порядка 350 тысяч евро. Таким образом, зарплата Широкова в ЦСКА будет в 4 раза меньше, чем в его бывшем клубе "Спартаке", который платил ему около 2,7 миллиона евро в год.

    Напомним, что 34-летний Широков подписал с ЦСКА контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став 10 февраля 2016, 12:15

      и стоило весь этот балаган разводить... Краснодар же ему давал 1,7 млн кажется, так не пошёл... мало было...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 февраля 2016, 10:24

      Зарплата в 4-е раза меньше, чем в спортаке, а с арифметикой совсем
      плохо у корреспондента.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      prokaznik69 > vladimir-7 10 февраля 2016, 14:23

      и в чем же с арифметикой то проблемы? или мозгами забыл пораскинуть и посчитать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -16

      scikuni 9 февраля 2016, 23:58

      остальное на левые пенки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 9 февраля 2016, 23:47

      Вот это правильно! Теперь и стимул у игрока будет, если хочет задержаться в клубе.
      Очень надеюсь, что выйдет в составе на игру со спартаком и клепанёт голяку мясным или голевую передачу сделает!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11