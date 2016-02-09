Широков получит в ЦСКА около 350 тысяч за полгода

и стоило весь этот балаган разводить... Краснодар же ему давал 1,7 млн кажется, так не пошёл... мало было...
Стали известны финансовые условия контракта новичка ЦСКА Романа Широкова.
За полгода в армейском клубе хавбек получит порядка 350 тысяч евро. Таким образом, зарплата Широкова в ЦСКА будет в 4 раза меньше, чем в его бывшем клубе "Спартаке", который платил ему около 2,7 миллиона евро в год.
Напомним, что 34-летний Широков подписал с ЦСКА контракт до конца этого сезона с возможностью продления еще на год.