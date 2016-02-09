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    Суркис: «Динамо» не собирается продавать Ярмоленко»

    Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что он не планирует продавать нападающего Андрея Ярмоленко.

    "Ярмоленко нельзя купить так, как "Анжи" купил у "Шахтера" Виллиана, так как в контракте нет пункта о сумме отступных. С одной стороны, вроде неплохо, что за игрока можно выручить очень большие деньги, а с другой - терять накануне решающих матчей одного из ведущих исполнителей, наверное, не очень хорошо. Зная своего коллегу Ахметова, я с уверенностью могу сказать, что он ни за что бы не согласился накануне поединка с "Боруссией" продать Виллиана. Но, к сожалению для "Шахтера", такой пункт в контракте был.

    Я считаю, что никакого интереса к Ярмоленко пока нет. Интерес - это тогда, когда возможные покупатели сообщают о своем намерении клуб, где выступает игрок, который их интересует. Если наши люди хотят просмотреть кого-то, то мы звоним в клуб, просим встретиться, найти места на стадионе. Мы можем не персонифицировать, кто конкретно нас интересует, но клуб сообщим обязательно. У Ярмоленко контракт действующий еще на 2 с половиной года. Продавать его в ближайшее время мы не собираемся", - приводит слова Суркиса football24.ua.

    Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко проявляют "Арсенал" и дортмундская "Боруссия".

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 23:15
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