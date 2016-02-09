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    Широков перешел в ЦСКА

    Капитан сборной России Роман Широков перешел в ЦСКА.

    Хавбек являлся свободным агентом и достался армейцам бесплатно. Футболист подписал с ЦСКА контракт до конца нынешнего сезона.

    "Я очень счастлив вернуться домой, ведь это мой родной клуб, в котором меня воспитали! Ничуть не смущает краткосрочность контракта: если буду доказывать на поле, не сомневаюсь, что его продлят. Естественно, задача на ближайшие месяцы — помочь ПФК ЦСКА стать чемпионом России. Плюс не стоит забывать о Кубке", - сказал Широков.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.02.2016 22:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 10 февраля 2016, 11:08

      Уже третий родной клуб! Да он к успеху идет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 10 февраля 2016, 11:02

      ТОЛЬКО ЦСКА! ТОЛЬКО ПОБЕДА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 февраля 2016, 10:38

      В любом случае футболист по-любому будет стараться,теперь для него ЛВС - это не только главный тренер ЦСКА,но и сборной и поблажек жать не придется! А сказал он все правильно,теперь от слов к делу!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 10 февраля 2016, 10:38

      Ромке удачи, ЦСКА вперед.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 февраля 2016, 10:38

      "краткосрочность контракта" - это хорошо, должно мотивировать, пусть к Евро готовится.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 февраля 2016, 10:11

      Марионетка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      Valvray 10 февраля 2016, 09:40

      Такая футбольная тутка, смех да и только.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      klkl 10 февраля 2016, 09:37

      Трындец ЦСКА))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 10 февраля 2016, 08:39

      Когда он сказал про возвращение домой я аж всплакнул...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 10 февраля 2016, 08:19

      Шавава

      0
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