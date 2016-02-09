Рязанцев не поможет «Зениту» в матче с «Бенфикой»

Полузащитник "Зенита" Александр Рязанцев рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

"Как только залечу повреждение, так и отправлюсь. Сейчас прохожу восстановление в Петербурге. Это не быстрый процесс, хотелось бы закончить восстановление до конца. С "Бенфикой" в первом матче, скорее всего, не сыграю. Но исключать ничего нельзя. Команда завтра собирается в Испании, к этому времени я вряд ли буду готов", - сказал Рязанцев.

Напомним, что матч "Бенфика" - "Зенит" состоится 16 февраля. В этом сезоне 29-летний Рязанцев провел за "Зенит" 11 матчей, не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи.