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    Портнягин не перейдет в «Спартак»

    "Спартак" хочет купить нападающего "Рубина" Игоря Портнягина.

    Красно-белые готовы заплатить за форварда порядка 3 миллионов евро, чтобы заполучить игрока этой зимой. Впрочем, Портнягин не намерен уходить из "Рубина" до конца нынешнего сезона.

    Напомним, что в этом сезоне 27-летний Портнягин провел 12 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.02.2016 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 9 февраля 2016, 20:37

      Лол. Хотели провести серьезное усиление за 3 ляма. Решили не размениваться на мелочи, а сразу ухватить крупную рыбу. Красавцы. Жаль, что топ-игрок отказал. Был бы звездой клуба.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      klkl 9 февраля 2016, 20:01

      Не нужен он))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 19:53

      Дзюбу продали что бы в итоге подписать Портнягина??как я и говорил селекция на пике деградации=)

      1
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      Рейтинг: +1305

      Taps 9 февраля 2016, 19:49

      Есть ещё умные ребята !

      0
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