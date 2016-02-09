Портнягин не перейдет в «Спартак»

"Спартак" хочет купить нападающего "Рубина" Игоря Портнягина.

Красно-белые готовы заплатить за форварда порядка 3 миллионов евро, чтобы заполучить игрока этой зимой. Впрочем, Портнягин не намерен уходить из "Рубина" до конца нынешнего сезона.

Напомним, что в этом сезоне 27-летний Портнягин провел 12 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.