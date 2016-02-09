Портнягин не перейдет в «Спартак»

Лол. Хотели провести серьезное усиление за 3 ляма. Решили не размениваться на мелочи, а сразу ухватить крупную рыбу. Красавцы. Жаль, что топ-игрок отказал. Был бы звездой клуба.
"Спартак" хочет купить нападающего "Рубина" Игоря Портнягина.
Красно-белые готовы заплатить за форварда порядка 3 миллионов евро, чтобы заполучить игрока этой зимой. Впрочем, Портнягин не намерен уходить из "Рубина" до конца нынешнего сезона.
Напомним, что в этом сезоне 27-летний Портнягин провел 12 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.