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    ЦСКА может остаться без генерального спонсора

    Компания "Россети" может прекратить спонсирование ЦСКА. Причиной этому является антикризисный план правительства России по поддержке компаний электроэнергетики.

    Проект плана предусматривает запрет спонсорства и благотворительности, о чем будет указано в директивах, которые представители энергетических компаний получат от правительства России в первом квартале текущего года.

    В мае 2014-го года стало известно, что "Россети" продолжат свое сотрудничество с армейским клубом в качестве генерального спонсора до 2018 года, при этом соглашение было пересмотрено в меньшую сторону. Кроме того, подверглась изменению структура финансирования в рамках холдинга.

    Источник: Р-Спорт

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    09.02.2016 18:20
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +118

      Лыков 10 февраля 2016, 00:44

      Гинер выкрутится и найдёт новых спонсоров. ЦСКА знают в Европе все, а значит и там можно поискать, например в автопроме...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус > Лыков 12 февраля 2016, 17:05

      кончилось лето нету овса не чем кормит игроков цска

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      cskajeka 10 февраля 2016, 00:08

      То чувство когда Широков перешёл в ЦСКА и через пару часов появилась эта новость

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 февраля 2016, 22:10

      Зенит существует за счет внутренних высоких тарифов на газ.
      Бедное население содержит богатый Зенит.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 9 февраля 2016, 21:34

      Эта харашо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 февраля 2016, 21:19

      Да найдите уже нормального спонсора, который будет деньги выделять на трансферы. А то чемпионы, а играют одним составом, замен вообще нет равнозначных!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > ManUtd-Volgograd 9 февраля 2016, 23:17

      Чувствуется, что ты не в теме. Спонсор не выделяет деньги на трансферы. Доля затрат спонсора в общем бюджете ЦСКА не более 10 %. Не надо путать владельца (В ЦСКА Гинер, Усманов и еще две структуры зарубежные) и спонсора (Россети) Спонсор это по сути рекламодатель. А вот в Зените владелец и титульный спонсор -Газпром, в ЛОКО- РЖД, в Спартаке -Лукойл. Пересматривается порядок спонсорства структур (корпораций) с госучастием. Поэтому енсли запретят Россетям. то запретят и Газпрому и РЖД. Но это вряд ли.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 9 февраля 2016, 20:11

      А к армии чьей страны ЦСКА относится? Похоже что к армии стран НАТО. Ведь, так называемая, великобритания является вражеской нам страной и страной - членом НАТО.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Зенит 2015 9 февраля 2016, 20:36

      А пиндосолизы тут каким боком, проясните, а?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 9 февраля 2016, 20:04

      Хоть стадион успеют достроить, уже хорошо

      3
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      Рейтинг: +18

      klkl 9 февраля 2016, 19:55

      Конец коням

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1305

      Taps 9 февраля 2016, 19:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      "Зениту" всё проще и проще снова стать чемпионом.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 9 февраля 2016, 18:25

      Обидно

      1
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