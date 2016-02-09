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    Черышев остался вне заявки «Валенсии» на поединок с «Барселоной»

    Хавбек "Валенсии" Денис Черышев, перешедший на правах аренды из "Реала", не примет участия в ответном полуфинальном поединке против "Барселоны". Это стало понятно после того, как "летучие мыши" опубликовали состав на предстоящую встречу.

    Напомним, что на первый матч 1/2 финала кубка против сине-гранатовых пришелся дебют россиянина в футболке валенсийского клуба, который получился не совсем удачным: "оранжевые" потерпели унизительное поражение со счетом 0:7. Затем Черышев выходил в стартовом составе на игру 23-го тура Примеры против "Бетиса" (0:1) и провел полный матч.

    Поединок "Валенсии" с "Барселоной" пройдет завтра 10-го февраля.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    09.02.2016 17:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 февраля 2016, 17:52

      с одной лавки на другую... вот так вот попасть в реал...теперь до самой пенсии будет на их лавках..

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      Рейтинг: -130

      калач 9 февраля 2016, 18:01

      странно, его так хорошо встретили

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 18:01

      Палировал лавку реала теперь палирует в валенсии

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 9 февраля 2016, 18:00

      Теперь вообще с Барсой играть не будет?

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