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    Жюли: «Кубок Легенд» – отличная возможность продолжать играть в футбол»

    Экс-хавбек сборной Франции Людовик Жюли поделился радостью от возможности принять участие в турнире для ветеранов "Кубок Легенд".

    "Кубок Легенд" - это потрясающая возможность для нас, чтобы "продлить" свою карьеру. Очень здорово встретиться со своими знакомыми, хорошими друзьями и получать удовольствие от игры – без сильного прессинга и давления ответственности. Французы давно не участвовали в "Кубке Легенд", поэтому в этом году мы особенно рады, что имеем возможность приехать в Москву и показать все, на что мы способны", – сказал Жюли.

    Напомним, данный турнир проводится с 2009-го года в Москве. В нем принимают участие футболисты, чей возраст превышает 35 лет. Команды, состоящие из пяти полевых игроков, проводят встречи длительностью 40 минут (два тайма по 20 минут).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2016 15:38
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