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    Никифоров: «Мельгарехо – профессионал, выполняет все от и до»

    Экс-тренер "Кубани" Юрий Никифоров поделился мыслями о переходе хавбека желто-зеленых Лоренцо Мельгарехо, с которым он успел поработать в краснодарском клубе, в "Спартак".

    – Время покажет, сможет ли Мельгарехо помочь “Спартаку”. Если Лоренцо начнет забивать, то покупка будет правильной. Многое зависит и от того, сможет ли он адаптироваться в команде. Но вряд ли на это у него уйдет много времени. Парень много лет играет в России, уже успел приспособиться к нашим условиям.

    – Он играл вместе с Поповым в “Кубани”. Хорошая атакующая связка образовывается в Москве?

    – Болгарин будет помогать ему на первых порах. Когда мы с Дмитрием Хохловым пришли в краснодарский клуб, нам Лоренцо представляли в качестве левого защитника. Но могу точно сказать – это не игрок обороны. Впереди у него получается намного лучше, что и подтверждает его результативность.

    – Как оцените его в быту, в тренировочном процессе?

    – Он профессионал. У Дмитрия Аленичева не возникнет к нему вопросов по поводу тренировок, его работы. Он выполняет все от и до. По сборам, которые провели вместе, да и по тренировочному процессу в ходе сезона могу поставить Лоренцо в пример.

    – Говорит ли футболист по-русски?

    – Нет. Но его родной язык испанский, а Аленичев знает португальский, так что проблем здесь не будет.

    – Мельгарехо - компанейский парень?

    – Да, он любит пошутить, в общении с партнерами сложностей не будет.

    – Если тренеры “Спартака” спросят ваше мнение, расскажете им о Мельгарехо?

    – Думаю, Дмитрий Анатольевич и так знает о футболисте все, что необходимо. В “Спартаке” видели Мельгарехо, спрашивали у Аленичева, нужен ли он команде.

    – Парагваец забивал красно-белым в двух осенних матчах этого сезона. Теперь болельщики столичного клуба могут вздохнуть с облегчением?

    – В этом плане да. Теперь пусть радует спартаковских поклонников. Есть игроки, которые забивают какой-то одной команде постоянно. Но давайте дождемся официальных матчей. Дай бог, чтобы у Лоренцо все получилось в “Спартаке”. Я давно не видел футболиста, который так здорово играет головой. Несмотря на невысокий рост, на “втором этаже” он действует шикарно, великолепно выбирает позицию. Впечатляет игра и внизу – он очень опасен в штрафной площади.

    – Парагваец не тренировался на сборах с “Кубанью”. Хватит ли ему оставшегося до возобновления сезона времени для набора кондиций?

    – Есть еще целый месяц. Если он тренировался индивидуально, то времени хватит. В “Спартаке” есть специалисты, которые подготовят футболиста без проблем. Может, не хватит сыгранности, но проблем с “физикой” у Мельгарехо не будет.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2016 12:59
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:23

      Дай-то Бог!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      zam359 9 февраля 2016, 14:07

      это же не для европы, а в чемпе "Мудко" сойдет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 13:08

      Вечно спартачи скупают неоднозначных иностранных игрочишек,и наступают на одни и те же грабли))))а потом продают в дженоа или в зенит(дзубиньо)и те играют,с тренерами отчасти тоже самое,мне кажется проблема не в игроках)))

      -2
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