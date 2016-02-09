«Вест Хэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

Сегодня состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором сыграют "Вест Хэм" и "Ливерпуль". Напомним, что в матче, проходившем в Ливерпуле, был зафиксирован ничейный результат (0:0), а сегодня командам предстоит переигровка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

"Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Вест Хэм" – "Ливерпуль". Начало в 22:45. Не пропустите!