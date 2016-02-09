Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари подписал новый контракт с «Краснодаром»

    "Краснодар" продлил контракт с бразильским форвардом Ари. Новое соглашение нападающего с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

    "Краснодар" рад продолжению сотрудничества с Ари и рассчитывает, что форвард своими меткими ударами и результативными передачами продолжит радовать болельщиков клуба и поможет команде в достижении новых турнирных вершин", – говорится в сообщении на официальном сайте.

    30-летний форвард провел 85 официальных матчей за "Краснодар", в которых забил 27 мячей и отдал 14 результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.02.2016 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 февраля 2016, 16:56

      Это хорошо. Спартак задрожал,узнав об этом.Ведь Ари загружает им
      по 2-3 мяча за игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      Vizual 9 февраля 2016, 09:41

      А летом в Китай :D

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11