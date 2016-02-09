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    Вандерсон прокомментировал победу над «Спартаком»

    Бразильский форвард «Краснодара» Вандерсон отличился забитым мячом во вчерашнем товарищеском матче со «Спартаком» (2:1). После матча футболист заявил, что встреча выдалась очень тяжелой.

    «Мы не могли многого показать, потому что вошли уже под конец игры. Матч был очень тяжелым. Тем более у нас был соперник из российского чемпионата. Слава богу, что нам удалось добиться победы.

    С каждой тренировкой, с каждым матчем я чувствую, что наша команда становится сильнее и играет лучше. Нам необходимо прийти в хорошей форме к первому матчу плей-офф Лиги Европы», — сказал бразилец.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.02.2016 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      mikosva 9 февраля 2016, 15:01

      Так говорит, как будто основной состав обыграли. До 67 минуты играла основа и выигрывала 1-0. Потом у Спартака, вышел полным составом дубль и пропустили два гола, хотя играли на равных. Судья, в конце, два чистых пеналя в ворота Краснодара не дал.

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 9 февраля 2016, 14:24

      Ну, порадуйтесь.

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