Анчелотти: «Было очень приятно жить в Мадриде»

Бывший наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти не жалеет о времени, проведенном в "королевском" клубе.

"Мне повезло: я тренировал великую команду. Я очень доволен тем, что было в прошлом. Было очень приятно жить в Мадриде, но заканчивается один этап, и начинается другой. Заключая контракт с "Реалом", знал, что когда-нибудь это закончится. Теперь же начинается новый этап, и я не знаю, когда завершится он", — приводит слова Анчелотти испанская пресса.

Напомним, что итальянец работал с командой в прошлом сезоне.