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    Анчелотти: «Было очень приятно жить в Мадриде»

    Бывший наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти не жалеет о времени, проведенном в "королевском" клубе.

    "Мне повезло: я тренировал великую команду. Я очень доволен тем, что было в прошлом. Было очень приятно жить в Мадриде, но заканчивается один этап, и начинается другой. Заключая контракт с "Реалом", знал, что когда-нибудь это закончится. Теперь же начинается новый этап, и я не знаю, когда завершится он", — приводит слова Анчелотти испанская пресса.

    Напомним, что итальянец работал с командой в прошлом сезоне.

    Источник: Marca

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    09.02.2016 08:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 9 февраля 2016, 14:02

      Да уж может в баварии сделаешь зрелищный футбол а не банальный коток как сейчас у гвардиолы,лучше бы гвардиолу взяли в китай,что бы не видеть его скучного футбола

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      Рейтинг: -130

      калач 9 февраля 2016, 13:18

      Было спокойно за Барсу пока этот физрук тренирует Реал, хотя и сейчас спокойно - Зизу на поверку оказался таким же бомжом

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