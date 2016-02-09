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    Капелло: «Роналду спокойно может играть еще три года»

    Бывший главный тренер мадридского "Реала" Фабио Капелло считает, что нападающий "сливочных" Криштиану Роналду проведет еще не один год на самом высоком уровне.

    "Роналду спокойно может играть еще три года. Он заботится о себе, и будет обладать большим опытом. Так что он легко может играть до 34 лет. Нелегко находить такого бомбардира, как он", — сказал Капелло.

    В текущем сезоне Роналду неоднократно говорил о своем будущем, что не нравилось президенту "Реала" Флорентино Пересу, который не хочет расставаться с лидером команды.

    Источник: Cadena Cope

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    09.02.2016 06:47
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