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    Боккетти: «Мельгарехо получит хороший прием»

    Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти прокомментировал исход товарищеского матча против "Краснодара" (1:2), а также рассказал, как команда встретит новичка Лоренцо Мельгарехо.

    – Это была товарищеская игра, но победить мы хотим всегда. К сожалению, сегодня это не удалось. Мы продолжаем работать, чтобы быть в лучшей форме к началу сезона.

    – Но все-таки основной состав "Спартака" выиграл свой 65-минутный отрезок со счетом 1:0.

    – Мы одна команда. Играем все вместе. Нельзя разделять нас на первый состав или на второй. Если мы выигрываем – то все вместе, если проигрываем – то тоже все вместе. Мы должны работать больше для улучшения результатов.

    – Какого вы мнения о новичке "Спартака" Лоренцо Мельгарехо?

    – Все игроки, которых покупает клуб, принимаются в коллективе хорошо и нужны команде. Мельгарехо получит хороший прием, когда он прибудет. Объясним ему нюансы игры команды, поможем быстрее влиться в коллектив, чтобы он быстрее освоился в команде и приносил ей больше пользы.

    – Мельгарехо в этом сезоне забил два гола "Спартаку".

    – Это доказывает его класс. Он очень хороший форвард. Хорошо, что теперь он в нашей команде, – сказал Боккетти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.02.2016 00:00
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