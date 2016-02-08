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    Кобелев: «Цена за Рязанцева, выставленная «Зенитом», для нас неподъемна»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал информацию о возможных трансферах клуба.

    – Насколько велика вероятность появления в команде Кирилла Комбарова?

    – Пока все неопределенно.

    – О приглашении Рязанцева не думали?

    – Цена его перехода, выставленная "Зенитом", для нас сейчас неподъемна.

    – Насколько серьезны разговоры о появлении в "Динамо" Полоза?

    – У него действующий контракт с "Ростовом". И этим все сказано, – говорит Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 22:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      shur 9 февраля 2016, 20:34

      Кобель,тебе кого не купи.... всё зависит только от тренера!

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 8 февраля 2016, 23:33

      Будьте скромнее 12-е место ваше.

      -1
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