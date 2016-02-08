Кобелев: «Цена за Рязанцева, выставленная «Зенитом», для нас неподъемна»

Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал информацию о возможных трансферах клуба.

– Насколько велика вероятность появления в команде Кирилла Комбарова?

– Пока все неопределенно.

– О приглашении Рязанцева не думали?

– Цена его перехода, выставленная "Зенитом", для нас сейчас неподъемна.

– Насколько серьезны разговоры о появлении в "Динамо" Полоза?

– У него действующий контракт с "Ростовом". И этим все сказано, – говорит Кобелев.