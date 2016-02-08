Раньери: «Я сказал игрокам: «В этом году или никогда»

на самом деле это далеко не все то что говорил Раньери команде. выдержки из его интервью итальянской газете есть на дэйлимайл. самое интересное то что он дает игрокам полноценных два (раздельно) дня отдыха между играми, не перегружает их тактикой, дает каждому игроку относительную свободу в игре, и может быть самое важное то что он внушил игрокам что если кто из них играет плохо то он предают все остальных.
Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал о том, как он настраивает своих подопечных.
"В эпоху, когда деньги решают все, думаю, мы даем надежду каждому. Откуда взялись все эти победы? Это та же команда, которая сохранила место в АПЛ в последних турах прошлого сезона, но с другой системой игры и максимальной самоотдачей. Я понимал, что нужно что-то менять, но перемены должны быть постепенными.
Я сказал своим игрокам, что хочу видеть их такими же отчаянными, как в конце минувшего сезона. И медленно, но верно они стали играть увереннее. Мы играем хорошо, даже если учесть, что у других команд проблемы. Я сказал игрокам: "В этом году или никогда".
Парни по-настоящему хотят победить. Варди забивал в низших дивизионах. Четыре года назад "Лестер" купил его за миллион фунтов, и это казалось безумием. В этом году я предоставил ему свободу", – сказал Раньери.