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    Ребров: «Спартак» сегодня неплохо выглядел»

    Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями после поражения в товарищеском матче против "Краснодара" (1:2).

    – Думаю, команда сегодня неплохо выглядела – и первый состав, и молодые ребята. У "Краснодара" со скамейки запасных вышли ребята поопытнее. У нас же были в основном молодые ребята, и эта игра стала хорошим опытом для них. Проигрывать всегда обидно, даже в товарищеской игре, но это только сборы. Важнее не результаты текущих матчей, а хорошая подготовка к играм чемпионата.

    – Первый тайм вам понравился по качеству? "Спартак" не уступал сопернику, начинающему сезон существенно раньше.

    – Может быть, первые 15-20 минут "Краснодар" более подвижный был, больше мяч у них двигался. А потом инициатива перешла к нам. Думаю, это был для нас неплохой матч на данном этапе.

    – Как вам Ари? Он снова был очень активен против своей бывшей команды.

    – Ари выглядел как всегда: нагнетал остроту, цеплялся за мяч. "Краснодар" хорошая команда, играющая. Против них всегда тяжело и интересно. Так что спарринг был очень полезен. И для нас, и, думаю, для них, – сказал Ребров.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 9 февраля 2016, 08:33

      Так нужно говорить когда победил. Как обычно ----балабол.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 февраля 2016, 06:14

      Когда Спартак играл основным составом -счет был 1-0 в его пользу.А у молодежи не большой подвиг выиграть.Плюс еще не назначенный пенальти-так что мало толку от такой победы.

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      Рейтинг: +407

      18JG 8 февраля 2016, 22:29

      Согласен с Ребровым. Проиграли 2-1, а не 4-0, и это неплохо.

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