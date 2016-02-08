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    Черевченко: «Я и Месси хотел бы, но тогда придется стадион с базой продавать»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко прокомментировал неудачную попытку железнодорожников подписать Лоренцо Мельгарехо.

    "Я не нуждался именно в нем. Не было цели – взять только Мельгарехо и никого другого. У нас есть кандидаты и получше. Жаль, не успели к Лиге Европы, но в чемпионате они тоже пригодятся. Он не панацея. Был бы в команде – хорошо, нет – и ладно", – сказал Черевченко.

    Также наставник рассказал о своей роли в переговорах "Локомотива" с Романом Широковым.

    "Тут от меня мало что зависело, есть же еще немаловажные финансовые детали. Я и Месси хотел бы, но тогда придется стадион с базой продавать".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2016 21:42
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