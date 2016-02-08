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    Нигматуллин: «Наконец-то в «Спартаке» начались усиления»

    Бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о переходе Лоренцо Мельгарехо в команду Дмитрия Аленичева. Напомним, "Локомотив" также вел переговоры с "Кубанью" по поводу Мельгарехо.

    "Я могу порадоваться за "Спартак", наконец-то у него начались усиления. До этого клуб только терял игроков в текущем трансферном окне. Будем надеяться, что Мельгарехо подойдет под стиль игры красно-белых и станет настоящим усилением команды.

    "Спартак" и "Локомотив" недавно потеряли своих главных нападающих. Наверное, более важного для команды форварда потеряли "железнодорожники". Они сейчас очень заинтересованы в хорошем игроке на этой позиции. Но трансферный рынок такой – кто оказывается более активным и настойчивым, тот добивается успеха. "Спартак" не так остро нуждается в нападающем: несмотря на то что ушел Юра Мовсисян, остались Квинси Промес и Зе Луиш. В "Локо" атака является более проблематичной зоной, там только Шкулетич, и больше никого", – сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.02.2016 21:25
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