Нигматуллин: «Наконец-то в «Спартаке» начались усиления»

Бывший футболист "Локомотива" и "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о переходе Лоренцо Мельгарехо в команду Дмитрия Аленичева. Напомним, "Локомотив" также вел переговоры с "Кубанью" по поводу Мельгарехо.

"Я могу порадоваться за "Спартак", наконец-то у него начались усиления. До этого клуб только терял игроков в текущем трансферном окне. Будем надеяться, что Мельгарехо подойдет под стиль игры красно-белых и станет настоящим усилением команды.

"Спартак" и "Локомотив" недавно потеряли своих главных нападающих. Наверное, более важного для команды форварда потеряли "железнодорожники". Они сейчас очень заинтересованы в хорошем игроке на этой позиции. Но трансферный рынок такой – кто оказывается более активным и настойчивым, тот добивается успеха. "Спартак" не так остро нуждается в нападающем: несмотря на то что ушел Юра Мовсисян, остались Квинси Промес и Зе Луиш. В "Локо" атака является более проблематичной зоной, там только Шкулетич, и больше никого", – сказал Нигматуллин.