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    Раньери: «Тренер должен строить команду на игровых качествах своих футболистов»

    Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери рассказал о своих методах работы.

    "Когда я прибыл сюда в августе, я начал просматривать видео всех матчей прошлого сезона. Поговорив с игроками, я понял, что они боятся итальянской тактики.

    Они не выглядели убежденными, да и сам я таким не был. Я преклоняюсь перед теми, кто создает новые тактические системы, но я всегда думал, что самая важная вещь, которую должен делать хороший тренер – это строить команду на игровых качествах футболистов. Тат что я сказал своим игрокам, что доверяю им и не буду много говорить о тактике.

    Мои футболисты тренируются помногу, но не слишком часто. В Англии матчи проходят интенсивно и выжимают из людей все силы, нужно много времени на восстановление. Мы играем по субботам, а в воскресенье все свободны. В понедельник мы проводим легкие тренировки – такие, как в Италии.

    Во вторник – тяжелая тренировка, в среду – только отдых, в четверг – еще одно тяжелое занятие, в пятницу – подготовка к игре. Я слежу за тем, чтобы у игроков было хотя бы два дня отдыха от футбола на каждой неделе", – сказал Раньери.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    08.02.2016 20:00
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 8 февраля 2016, 20:57

      А Ван гаал навязывает своё и губит мю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 8 февраля 2016, 20:21

      Самый умный специалист

      0
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