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    Аленичев: «Инициатива по покупке Мельгарехо исходила от меня»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев ответил на вопросы журналистов о новичке команды Лоренцо Мельгарехо.

    – Мельгарехо официально в "Спартаке". Почему выбор остановили на этом игроке?

    – Этот футболист хорошо зарекомендовал себя в "Кубани", мне импонировала его манера игры. Личная статистика футболиста тоже впечатляет. Инициатива по покупке исходила от меня – я попросил руководителей присмотреться к нему и по возможности приобрести. К счастью, это случилось, чему я очень рад. Теперь наша задача – поскорее объяснить ему наши требования, философию, игру. Хочется, чтобы он поскорее влился в коллектив и был готов сыграть уже с ЦСКА.

    – Альтернативы Мельгарехо были?

    – Да, мы изучали различные варианты. Не скрою, я сам летал в Швейцарию просматривать одного игрока. Наш селекционный отдел также посмотрел вживую несколько нападающих. Но они не подходили либо по игровым качествам, либо финансовые запросы были чрезмерными. Мельгарехо в итоге стал оптимальным вариантом.

    – Футболист адаптирован к России – это учитывалось?

    – Конечно, он три года у нас в стране, и это большой плюс. Он и по-русски неплохо понимает, так что проблем с адаптацией быть не должно.

    – "Спартак" проведет в Испании еще три дня, какая программа ждет Лоренцо?

    – Мне нужно с ним поговорить для начала – какой работой он занимался в отпуске. Понимаю, что последние дни он был весь на нервах – то "Локомотив", то "Спартак", то сидел в гостинице. После общения выработаем для него подготовку, по-хорошему нужно форсировать форму.

    – И последнее – на какой позиции видите новичка?

    – Учитывая восемь забитых голов, он ближе к атаке должен играть. Ему самому больше импонирует играть в нападении. Но у нас все будет зависеть от тактики – если мы будем играть в два нападающих, то он будет форвардом, если с одним нападающим, то можем использовать его как крайнего атакующего хавбека.

    Источник: Sportbox.ru

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    08.02.2016 19:07
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