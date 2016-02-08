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    Клопп: «Хирург сказал мне, что нам обоим лучше было не видеть матч с «Сандерлендом»

    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем состоянии после операции по удалению аппендикса. Напомним, наставник был вынужден пропустить матч 25-го тура АПЛ против "Сандерленда" (2:2) из-за приступа аппендицита.

    "Я чувствую себя хорошо, я снова в гонке. Я понимаю, что должен сидеть дома, если мне будет плохо, но я в порядке.

    Я очень благодарен клубному врачу за то, что он убедил меня поехать в больницу – сам я был не слишком уверен в необходимости такого шага. Хирург был отличным: он оказался владельцем сезонного абонемента и сказал мне, что нам обоим лучше было не видеть ту игру. У меня были лучшие медсестры, и все было хорошо", – сказал Клопп.

    Источник: talkSPORT

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    08.02.2016 19:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2016, 22:58

      "У меня были лучшие медсестры" - вот сразу видно разницу между "нормал ван" и "спешл ван", у последнего тоже была лучшая медсестра в АПЛ и чем это закончилось?

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    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 8 февраля 2016, 19:44

      ахаха хирург тот еще приколист ))

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