Клопп: «Хирург сказал мне, что нам обоим лучше было не видеть матч с «Сандерлендом»

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своем состоянии после операции по удалению аппендикса. Напомним, наставник был вынужден пропустить матч 25-го тура АПЛ против "Сандерленда" (2:2) из-за приступа аппендицита.

"Я чувствую себя хорошо, я снова в гонке. Я понимаю, что должен сидеть дома, если мне будет плохо, но я в порядке.

Я очень благодарен клубному врачу за то, что он убедил меня поехать в больницу – сам я был не слишком уверен в необходимости такого шага. Хирург был отличным: он оказался владельцем сезонного абонемента и сказал мне, что нам обоим лучше было не видеть ту игру. У меня были лучшие медсестры, и все было хорошо", – сказал Клопп.