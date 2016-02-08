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    Читатели «Бомбардира» поддержали решение Черышева перейти в «Валенсию»

    "Бомбардир" подводит итоги голосования, в котором читателям предлагалось выразить свое мнение касательно перехода Дениса Черышева в "Валенсию".

    Большинство респондентов уверены, что хавбек сборной России сделал правильный выбор. Такой вариант ответа поддержали 1787 (62%) голосовавших. 621 (21%) читатель "Бомбардира" считает, что Черышеву следовало отправиться в АПЛ. По мнению 433 (15%) респондентов, полузащитник должен был вернуться на родину.

    И всего лишь 51 (2%) человек считает, что Черышеву нужно было остаться в "Реале".

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.02.2016 18:47
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