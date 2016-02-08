Читатели «Бомбардира» поддержали решение Черышева перейти в «Валенсию»

"Бомбардир" подводит итоги голосования, в котором читателям предлагалось выразить свое мнение касательно перехода Дениса Черышева в "Валенсию".

Большинство респондентов уверены, что хавбек сборной России сделал правильный выбор. Такой вариант ответа поддержали 1787 (62%) голосовавших. 621 (21%) читатель "Бомбардира" считает, что Черышеву следовало отправиться в АПЛ. По мнению 433 (15%) респондентов, полузащитник должен был вернуться на родину.

И всего лишь 51 (2%) человек считает, что Черышеву нужно было остаться в "Реале".